Николаевская ГФС продолжает борьбу с незаконными автозаправками – владельцы пяти АЗС самостоятельно демонтировали оборудование

Главное управление Государственной фискальной службы в Николаевской области продолжает борьбу с нелегальными автозаправочными станциями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На выполнение поручения Президента Украины, Решения Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года относительно прекращения незаконной деятельности нелегальных АЗС в Украине и распоряжения Главы Николаевской облгосадминистрации от 28.12.2019 года №614-р «О создании межведомственной региональной рабочей группы для проведения общих мероприятий с целью борьбы с нелегальным оборотом и розничной торговлей горючим в Николаевской области» налоговиками, совместно с другими правоохранителями и контролирующими органами под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области осуществляются активные мероприятия по выявлению и прекращению деятельности нелегальных автозаправочных станций», – говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что в ходе отработки около 40 АЗС и АГНП, путем демонтажа прекращена незаконная деятельность 6 АЗС, на которых проводилась хозяйственная деятельность без соответствующих разрешительных документов, получение которых предусмотрено действующим законодательством. В результате проведенных мероприятий по противодействию незаконной деятельности и приобретению резонанса в общественности, с целью избежания ответственности за противоправную деятельность, владельцы 5 АЗС самостоятельно прекратили их функционирование путем демонтажа оборудования и вывоза горюче-смазочных материалов.

Мероприятия по противодействию нелегальной деятельности автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов на территории Николаева и области продолжаются.

Напомним, что ранее СБУ отчиталась о ликвидации 300 нелегальных АЗС по всей стране – бюджет за два года недополучил около 10 миллиардов гривен.