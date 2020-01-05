НУК имени адмирала Макарова завершил 2019 год укреплением лидерских позиций на образовательном и научном рынке Китая

Национальный Университет Кораблестроения имени адмирала Макарова продолжает развитие сотрудничества с университетами Китая подписал договор о запуске совместной образовательной программы с одним из вузов.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно статистике Украинского Государственного Центра Международного Образования, НУК занимает первое место в Украине среди университетов по количеству иностранных студентов из Китая по итогам 2019 года. Так же осуществляется регулярное взаимодействие кораблестроительного университета с учебными заведениями Китая в рамках академического обмена студентами и научных стажировок преподавателей. Так, за прошедший год 32 преподавателя НУК были приглашены для чтения лекций как в рамках работы с китайскими партнёрами по совместным образовательным программам, так и в статусе приглашенных профессоров.

В октябре 2019 года в НУК успешно прошла защита бакалаврских дипломных работ китайскими студентами по специальности «Судостроение». Большинство студентов продолжили обучение для получения квалификации Магистр. Как отмечает директор Кораблестроительного Института НУК Александр Бондаренко, уровень выполняемых дипломных работ китайскими студентами неуклонно растет, что говорит о повышении качества работы со студентами преподавательского состава университета. Так же на сегодняшний день китайские студенты в НУК обучаются по специализированным образовательным программам «Лингвистика», «Робототехника» и «Механическая инженерия».

24 декабря делегация НУК во главе с ректором Евгением Трушляковым подписала Договор о запуске совместной образовательной программы «4+0» по подготовке бакалавров специальности «Судостроение» с Университетом науки и техники Шаньдун, что расширяет сотрудничество между НУК и китайскими университетами. Данная образовательная программа станет уже третьей среди программ типа «4+0», по которым НУК уже работает с Университетом науки и технологии Цзянсу и Джоушанским океаническим университетом.

В это же время еще одна делегация НУК во главе с руководителем международного центра Михайловым Михаилом посетила другую китайскую провинцию, где провела работу по укреплению научного сотрудничества с Университетом науки и технологии Цзянсу (JUST). Основными направлениями научного взаимодействия станут сварочные технологии, материаловедение, подводные необитаемые аппараты, холодильные установки и турбины. Основой такого сотрудничества послужит обновленный Центр Трансфера Морских Технологий между НУК и JUST.

В новом 2020-м году планируется усиление работы в китайском направлении. В первую очередь, НУК планирует увеличить количество китайских академических групп, проходящих обучение в Николаеве. Немаловажным фактором так же является создание областного китайского культурного центра на базе НУК при поддержке Генерального Консульства КНР в городе Одесса.