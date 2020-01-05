Шведский певец Dr. Alban, который ранее выступал в Крыму, выступил в новогоднем шоу «Вечернего квартала»

Шведский певец Dr. Alban, которому ранее запретили въезд на территорию Украины из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма, посетил Украину перед Новым годом и выступил в новогоднем шоу «Вечернего квартала».

Об этом сообщает интернет-журнал NikLife со ссылкой на в Instagram-аккаунт артиста, где он опубликовал фото и видео вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что подпись под постом Dr. Alban изменил. Сначала он написал: «Встреча с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предварительного шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом среди людей».

Однако позже он изменил подпись на: «Встреча с президентом Украины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предварительного шоу на спорном полуострове Крым. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но я был рад встрече с президентом».

Также о выступлении певца написали и на странице «95 квартала» в Facebook.

В свою очередь в ГПСУ опровергли вмешательство Зеленского в допуск Dr.Alban в Украину. Так, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на своей странице в Facebook заявил, что президент Украины не влияет на решение пограничной службы по пропуску лиц на территорию страны.

«При этом подчеркиваю — вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины и на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины» — написал Сергей Дейнеко.

Издание отмечает, что в сентябре 2019 года Dr. Alban также выступил в Краматорске на праздновании Дня города, выступлением которого и завершилось празднование 151-ой годовщины со дня основания Краматорска.

Напомним, как ранее пограничники не пропустили в Украину российскую журналистку, которая в социальной сети публиковала фотографии из оккупированного Крыма.