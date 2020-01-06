Колледж в Новом Буге незаконно выплатил более ₴200 тысяч стипендий студентам, которые уже отучились на «бюджете»

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В Николаевской области Новобугский педагогический колледж начислял стипендии студентам, которые не имели права на их получение, чем причинил лишние выплаты из бюджета. 

Об этом сообщается в отчете управления офиса Госаудитслужбы в Николаевской области об основных результатах проведенных мероприятий государственного контроля за 2018 год и январь-сентябрь 2019-го года.

«Коммунальным высшим учебным заведением «Новобугский педагогический колледж» департамента образования и науки Николаевской областной государственной администрации (директор Скорина О.А.) проводилось, несмотря на требования законодательства, зачисление на 1-й курс обучения с выплатой стипендий лицам, которые уже получали полное высшее образование. Лишне потраченные бюджетные средства на выплату стипендий составили 204 тысячи гривен», - говорится в отчете. 

Напомним, как суд не увидел нарушений в том, что глава Дорошевского сельсовета взял на работу жену и почти каждый месяц ее премировал, и закрыл дело.

Виолетта Чех

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русскийобщество