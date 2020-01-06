Спасатели призвали украинцев не взрывать петарды и фейерверки в Рождественские праздники

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям советуют украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков в Рождественские праздники, чтобы избежать трагических случаев.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

«Традиционно, в период новогодних и Рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий», - отмечается в сообщении.

В ГосЧС напомнили, что 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза был госпитализирован 40-летний житель села Николаевка Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, который резко взорвался.

«Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. При этом напоминают, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны», - говорится в сообщении.

Если же украинцы не представляют праздники без пиротехнических изделий, спасатели призывают соблюдать правила безопасного их использования: