«Полная антисанитария, множество крыс и мышей»: Николаевцы жалуются на кучу мусора в центре города возле жилых домов

В Николаеве на пересечении улиц Сенная и Андреева уже длительное время не вывозят мусор, из-за чего там скопилось большое количество бытовых отходов.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«В центре города развели ужасную свалку мусора. Такая ситуация продолжается уже не первый год, но сейчас это превысило все допустимые нормы. Прямо около жилых домов, на пересечении улиц Сенная и Андреева, находится свалка из промышленных отходов, никто не убирает ее уже на протяжении месяца. Люди не могут выйти на улицу или открыть окна от невыносимого смрада, который чувствуется везде. Полная антисанитария, множество крыс и мышей мы наблюдаем. Мы не один раз обращались в службы ЖКХ, но нет никакого результата», – говорится в сообщении.

Отметим, что на Facebook-странице «Contact Center при Николаевском городском совете» местные жители уже неоднократно жаловались на мусор в этом районе. Например, еще 31 декабря пользователь Татьяна Александровна написала, что на пересечении этих улиц свозят мусор с Центрального рынка, и приложила соответствующие фотографии. 2 января Администрация Заводского района ответила, что данное сообщение зарегистрировано и передано в соответствующий отдел администрации для реагирования.

4 января на этой Facebook-странице также были размещены фото, где изображено большое количество мусора, который, судя по всему, не убрали.

Напомним, как в Николаеве на улице Новозаводской пожаловались на большое количество мусора у урн, находящихся возле дома.