Британский сериал «Чернобыль» получил «Золотой глобус» в номинации «лучший мини-сериал»

Мини-сериал «Чернобыль», созданный в копродукции с HBO и Sky, получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм».

77-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Сериал «Чернобыль» режиссера Йохана Ренка рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Сериал состоит из пяти эпизодов.

В конкурсе «Чернобыль»" выдвигался в четырех категориях, а в номинации на «лучший мини-сериал» также участвовали сериалы «Уловка-22», «Фосси/Вердон», «Самый громкий голос», а также «Невероятное».

Напомним, ранее сообщалось, что успех сериала «Чернобыль» привел к увеличению потока туристов в Зону отчуждения.

Также ранее корреспондент «Преступности.НЕТ» побывал в зоне отчуждения и показал, как она выглядит сейчас.