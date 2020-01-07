Nokia заявила о возрождении легендарной модели телефона 3310

В конце января компания HMD Global презентует возрожденную модель телефонов Nokia.

Об этом со ссылкой на директора по продуктам HMD Global Юхо Сарвикаса сообщает GSMArena.

Топ-менеджер компании информировал, что HMD Global собирается перевыпустить очередной Nokia, показав его 25 января, в китайский Новый год. При этом он отметил, что аппарат будет из классической линейки.

Ранее HMD Global перевыпускала Nokia 3310. Телефон представили в феврале 2017 года. Он имел 2,4-дюймовый экран с разрешением 320х240 пикселей и 2-мегапиксельную камеру. Аппарат поддерживал карты памяти microSD, был значительно тоньше и легче предшественника. Позже модель была усовершенствована поддержкой 4G, Wi-Fi и возможностью работы в качестве точки доступа.

Далее компания презентовала новую версию «телефона-банана» 8110. Его оригинальная версия вышла еще в 1997 году. В 2019 году показали раскладушку 2720 Flip — переизданный телефон Nokia 2720 Fold, увидевший свет в 2009 году.