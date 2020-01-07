На Житомирщине 13-летний подросток спас пенсионерку и ее внука из горящего дома

В Житомирской области 88-летняя почти парализованная женщина и ее 40-летний внук были спасены от пожара 13-летним школьником.

Об этом говорится в сюжете 24 канала.

В доме Марии Грибовской, который находится на краю села, вспыхнул пожар. Мимо жилища на велосипеде проезжал 13-летний Виктор Иващенко. Он увидел столбы дыма. Поскольку он точно знал, что в доме прикованная к постели женщина, то сразу бросился туда.

Виктор Вытащил бабушку из дома и стал звать людей на помощь. Ему было известно о том, что в горящем доме остался мужчина. Парня услышали соседи. Они и вытащили внука хозяйки дома. Он уже был едва живым.

Мария Антоновна имеет серьезные проблемы с ногами, еле передвигается. Уже несколько лет живет одна. Говорит, что, если бы не Виктор, то она бы погибла. Пожарные с этим утверждением согласны.

Как сказал заместитель начальника Коростенского отдела ГСЧС Сергей Каленюк, практика показывает, что пожилому человеку достаточно нескольких вдохов дыма, чтобы наступил летальный случай.

Причину пожара устанавливают. С 40-летним мужчиной все в порядке. Местные спасатели наградили Виктора грамотой и собираются выдвинуть на конкурс «Герой спасатель года».

Напомним, в Харькове патрульные через окно залезли в горящий дом и вывели из него людей, которые не могли выбраться