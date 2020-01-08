Соцсеть Facebook ужесточила меры против фейковых видео

Социальная сеть Facebook ужесточила меры против распространения фейковых видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог руководства компании.

Сообщается, что Facebook будет удалять посты с видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами.

«Хотя такие видео пока еще довольно редки в интернете, они представляют значительную опасность для нашей отрасли и общества, так как их используют все активнее», - отметила вице-президент Facebook Inc. Моника Бикерт.

Она также подчеркнула, что удаляться будут видео, отредактированные так, чтобы у пользователей сложилось впечатление будто человек на видео «сказал то, чего на самом деле не говорил». Кроме того, сообщается, что будут удалять так называемые deepfakes - видео, созданные с помощью нейросетей.

Напомним, ранее в Facebook ликвидировали четыре сети аккаунтов, создающих фейковые новости о Украине