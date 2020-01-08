В Николаевской ОГА напомнили о монетизации льгот для оплаты коммуслуг с 1 января

С 1 января 2020 года по всей Украине начинает действовать монетизация льгот для оплаты коммунальных услуг для незащищенных слоев населения.

Об этом напомнили в Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что с первого января, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины, граждане получат возможность перейти на денежную форму выплаты на жилищно-коммунальные услуги.

«Следовательно, в случае изъявления желания получать льготы наличными, с соответствующим заявлением необходимо обращаться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации (проживания)», - сказано в сообщении.

Также в ОГА указывают номер телефона, по которому можно узнать дополнительную информацию - (0512) 371109.

Напомним, что ранее Николаевская ОГА опубликовала разъяснения по монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги.