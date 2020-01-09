В Украине усовершенствовали беспилотник, чтобы он мог находить мины и неразорвавшиеся боеприпасы

Украинское предприятие в кооперации с иностранной компанией разработало специальные магнитометрические датчики для беспилотников, способные обнаруживать неразорвавшиеся боеприпасы.

Об этом сообщает «Армия Информ».

Эти датчики монтируют на беспилотный летательный аппарат, который выполняет облет необходимого участка местности на высоте 5-10 метров и определяет не только места пребывания взрывоопасных предметов, но и их контуры. Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники определяли возможности применения беспилотника в разминировании местности.

По словам начальника управления научных исследований и испытаний вооружения и военной техники Воздушных Сил полковника Юрия Камака, во время испытаний беспилотник, оборудованный датчиками, безошибочно идентифицировал мины калибра 82 и 120 миллиметров с точностью до сантиметра. Причем датчики способны это делать как днем, так и ночью. Полученную информацию можно передавать как в режиме реального времени, так и по возвращении из полетного задания. Во втором случае с помощью таких сведений оператор составляет карту местности с нанесением мест закладки мин.

Применение таких беспилотных аппаратов экономит время на разведку местности, по сравнению с трудом сапера, который использует робототехнику, повышает точность определения опасных предметов и защищает личный состав от лишней необходимости рисковать жизнью.

Напомним, что ранее на Николаевщине нашли и уничтожили 61 артиллерийский снаряд.