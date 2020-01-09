Крушение самолета «МАУ»: Президент Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим

В Украине 9 января объявили днем траура в связи с катастрофой самолета «МАУ» в Иране. Об этом сообщается на странице Президента Владимира Зеленского.

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране.

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09:30 Момент падения самолета «Международных авиалиний Украины» 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения. Об этом сообщает «Европейская правда».

На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

9:00 Отметим, что ночью под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «МАУ» в Тегеране.

В частности, Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737. Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. При этом, на совещании отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

В совещании приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

Проводится работа с родственниками украинский, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты. Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинский. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

9 января Президент должен провсти телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

8:37 После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт «Борисполь», чтобы почтить память жертв трагедии. Там Президент возложил цветы к фотографиям погибших.

8:30 Самолет МАУ, разбившийся в Иране загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед крушением указывают сообщения очевидцев, а траектория полета говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

8:15 Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране 8 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира.

Президент выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

— Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран, - заявил он.

Зеленский отметил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы.

— Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей «черных ящиков». В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев, - заявил он.

— Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737, - добавил Зеленский.

Президент отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также он отметил, что сейчас информационное пространство наполнен многочисленными теориями и домыслами о трагедии.

— Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий, - сказал Зеленский.