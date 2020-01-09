Департамент ЖКХ Николаева объявил повторный тендер за ₴22,8 миллионов на реконструкцию проблемного перекрестка в Лесках

В Николаеве департамент ЖКХ горсовета объявил повторный тендер на реконструкцию перекрестка по улице Генерала Карпенко и улицы Крылова.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Отметим, что первый тендер чиновники объявляли еще 27 ноября 2019 года, на сумму 22 миллиона 887 тысяч 528 гривен. Но торги объявили в связи с тем, что подался лишь один участник.

Новый тендер объявили 8 января 2020 года. Стоимость услуги не изменилась. Аукцион назначен на 27 января. Планируется, что работы выполнят до 1 июня 2020 года.

Как известно, согласно техническому заданию подрядчик обязуется снять верхний слой почвы на полосе устройства дорожной одежды, тротуаров, вдоль существующих и в полосе устройства новых проектируемых бортовых камней, расширить проезжую часть на участках вертикальной планировки улиц; удалить аварийные и сухостойные деревья; демонтировать существующие рекламные конструкции и остановки. Уложить новую дорожную одежду, проложить новую контактную сеть для троллейбусов, смонтировать новые светофорные объекты и дорожные знаки. Помимо этого, фирма-победитель должна будет установить устройства принудительного снижения скорости, поставить новое ограждение на тротуарах, провести освещение и озеленить территорию.

Отметим, что проект на реконструкцию перекрестка разработала николаевская фирма ООО «Макромир-Проект» за 399 тысяч 813 гривен.

Напомним, что утром 6 сентября 2018 года на перекрестке улиц Генерала Карпенко и Крылова. возникли пробки и водители поехали через дворы.

С просьбой изменить дорожную разметку и работу светофора на проблемном перекрестке в Лесках в мэрию обращались и местные жители, и патрульная полиция. В частности, патрульные объяснили, что автомобильные пробки начали возникать после обновления работниками КП «СМЭП» горизонтальной дорожной разметки, а также потому, что остановка не соответствует требованиям законодательства. Патрульные 22 августа уже направляли обращение к городским властям по поводу возникновения угрожающей ситуации на данном перекрестке. Они обращались к руководству города с просьбой упорядочить организацию дорожного движения по улице Генерала Карпенко, это обращение осталось без ответа.

Также напомним, что разработчики транспортной стратегии Николаева презентовали варианты для проблемных перекрестков, в том числе и для перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова.