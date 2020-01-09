Пьет и не лечит больную дочь: В Первомайске мать троих детей привлекут к админответственности

В Первомайске служба по делам детей выявила факт невыполнения родительских обязанностей матерью троих детей, которая злоупотребляет спиртными напитками, а также не обеспечивает надлежащего лечения старшей дочери

Об этом сообщается на странице управления по делам детей Первомайского горсовета.

Так, 2 января 2020 года чиновники провели профилактический рейд «Дети улицы», в рамках которого посещенные 7 семей, в которых воспитывается 14 детей. По результатам проверки выявлен факт невыполнения родительских обязанностей многодетной матерью троих детей, которая злоупотребляет спиртными напитками и не обеспечивает надлежащее лечение старшей дочери согласно заболевания.

«Учитывая сложность заболевания ребенка, безразличное отношение законных представителей к выполнению собственных обязанностей, приняты решения об устройстве девочки в учреждение социальной защиты, обеспечение предоставления семье необходимых социальных услуг, привлечение родителей несовершеннолетнего к административной ответственности, предусмотренной ст. 184 КУоАП»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно ст. 166 Уголовного Кодекса Украины, злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в Николаеве на супругов-алкоголиков повторно подали иск о лишении родительских прав на 8-летнего сына.