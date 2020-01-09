Госпогранслужба запретила российской блогерше въезд на территорию Украины на три года

Александра Митрошина Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину российскому блогеру Александре Митрошиной, которая посещала оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, в Киеве 6 января на встрече российского блогера и экс-журналиста канала «Россия» Александры Митрошиной разгорелся скандал из-за того, что один из присутствующих пытался сорвать лекцию. Позже в МВД заявили, что у нее не было запрета на въезд в Украину.

Блогера Митрошину, которая нарушила правила въезда-выезда на территорию АР Крым, пограничники обнаружили в «Борисполе» при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск. Ей было доказано решение о запрете въезда на территорию Украины на три года и проставлена ​​соответствующая отметка в паспортный документ.

В Госпогранслужбе отметили, что она въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированных территориях.

Напомним, как пограничники не пропустили в Украину российскую журналистку – в социальной сети она публиковала фотографии из оккупированного Крыма.

А за день до этого, 13 декабря, украинские пограничники не пропустили в страну членов съемочной группы телеканала НТВ, когда те пытались пройти пункт пропуска в аэропорту Борисполь.