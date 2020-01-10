Компания Samsung представила новый способ ввода текста – вместо клавиатуры нужна любая ровная поверхность

Стартап-инкубатор C-Lab компании Samsung представил технологию под названием SelfieType. Эта разработка позволяет вводить текст без клавиатуры: достаточно лишь ровной поверхности и фронтальной камеры гаджета.

Об этом сообщает «Naked Science».

SelfieType фиксирует движения пальцев человека, оцифровывает их и преобразовывает в символы классической QWERTY-клавиатуры. По словам разработчиков, SelfieType будет совместима как со смартфонами, так и с планшетами и ноутбуками.

Компания уже опубликовала видео, демонстрирующее различные способы использования SelfieType. Помимо технологии ввода данных без клавиатуры, C-Lab покажет на выставке CES 2020 умный маркер Hyler для оцифровки печатного текста, наоконный генератор искусственного солнечного света для помещений SunnySide, а также медицинское приложение Becon для оценки состояния кожи головы и подбора необходимого лечения.

Напомним, что в Японии намерены построить «город будущего», на жителях которого будут тестировать новые технологии.