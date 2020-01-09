В Николаеве очистили проблемный перекресток от мусора и установили там баки

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Состояние этого перекрестка на 6 января
Работники администрации района составили административный протокол за складирование мусора на пересечении улиц Андреева и Сенной.

Об этом сообщает администрация Заводского района.

Как известно, николаевцы жаловались, что на этом участке длительное время не вывозили мусор, из-за чего там скопилось большое количество бытовых отходов.

8 января состоянию на 15:00 территория вокруг контейнеров была очищена.

9 января во время рейда работниками администрации зафиксирован факт несанкционированного складирования мусора. Об этом был составлен административный протокол.

Также в сообщении говорится, что на указанном перекрестке было установлено восемь контейнеров для сбора бытовых отходов.

«Администрация Заводского района напоминает, что за нарушение Правил благоустройства, а именно за самовольный сброс разнообразного мусора в не отведенных для этого местах, предусмотрена ответственность по ст. 152 Административного кодекса Украины, что влечет за собой взыскание в размере от 340 до 1700 грн», – сообщили в администрации.

Виолетта Чех

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русскийобщество