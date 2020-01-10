Крушение Boeing 737: Президент Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты не подтверждена, но не исключена

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой. Такое заявление сделал официальный представитель иранского правительства Али Рабей, сообщает «УНН» со ссылкой на «Al Jazeera».

Как известно, в среду рано утром, 8 января, принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет.

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09:36 Следователи Главного следственного управлении Нацполиции вместе с прокурорами Офиса Генпрокурора провели ряд следственных действий, передает пресс-служба ОГПУ.

В частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы и проведен их допрос.

Кроме того, Офис Генпрокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установление обстоятельств авиакатастрофы.

09:32 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний. Он подчеркнул, что считает это непреднамеренным пишет CNN.

- Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты, – отметил он.

По его словам, падение самолета МАУ «не предполагает умышленных действий».

- Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку, – пообещал Скотт Моррисон.

09:29 Офис Генерального прокурора опровергает информацию, распространенную в социальной сети Facebook о звонке члена экипажа своим родственникам в момент падения самолета рейса Тегеран-Киев.

Так, 8 января 2020 в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран - Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом.

Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий.

09:14 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» продолжает работу.

«Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена ​​вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин. Днем буду разговаривать о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео», - написал Зеленский в Facebook.

«Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любые политические мотивы», – добавил президент Украины.

8:55 Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что к авиакатастрофе в Иране мог привести механический сбой в системах лайнера «МАУ». Об этом он заявил в интервью Fox News.

В частности, Помпео прокомментировал заявления премьер-министров Канады и Британии о том, что украинский самолет сбили ракетой.

«Я видел отчеты. Я могу только сказать, что нам нужно очень быстро разобраться в этом», - сказал Помпео, добавив, что авиакатастрофу мог вызвать механический сбой.

При этом он добавил, что «американский народ должен знать, если это было более коварное иранское злодеяние».

8:47 Официальный Тегеран для расследования авиакатастрофы самолета «МАУ» попросил Канаду передать данные о возможном ракетном обстреле. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Reuters.

Отметим, с таким заявлением представитель иранского МИД выступил после слов премьера Канады Джастина Трюдо о том, что украинский самолет сбила иранская ракета.

«Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране», - заявил Мусави.

8:40 Так, иранские власти решительно отвергает версию с ракетой.

«Все эти сообщения являются психологической войной против Ирана ... все те страны, граждане которых находились на борту самолета, могут отправлять представителей, и мы настоятельно призываем Boeing направить своего представителя, чтобы присоединиться к расследованию и изучению черных ящиков», - сказал Рабей.

8:30 Украина и Германия договорились о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Twitter сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, немецкая сторона выразила поддержку в связи с авиакатастрофой в Иране.

«Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией PS 752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы минского урегулирования. Жду новости по результатам встречи Меркель и Путина 11.01», - отметил Пристайко.

8:20 Национальный совет по безопасности на транспорте Соединенных Штатов Америки отправит в Иран своего представителя для расследования причин аварии украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как сообщается, американское ведомство решило принять участие в расследовании причин и обстоятельств крушения самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране, которое произошло 8 января. Нацсовет США направит в Тегеран одного из своих следователей, который окажет помощь в расследовании.

Также в Вашингтоне подчеркнули, что не собираются «спекулировать на причине авиакатастрофы»украинского самолета, а также, что иранские власти будут главными в расследовании.

Кроме того, место аварии украинского самолета вблизи Тегерана посетит представитель Канадского совета по безопасности на транспорте. В Канаде заявили, что решили принять приглашение Ирана и планируют поездку, чтобы принять участие в расследовании.