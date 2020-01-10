Жест доброй воли: Израиль взамен за останки погибшего 37 лет назад своего военнослужащего выдал двоих осужденных террористов

Захария Баумель 9 января израильская пенитенциарная служба (ШАБАС) объявила, что по решению правительства и в координации с командованием армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), двое друзских преступников, отбывающих длительный срок тюремного заключения, вскоре будут освобождены. Правительство Израиля заявило, что это жест доброй воли в результате возвращения погибшего 37 лет назад израильского солдата.

Об этом сообщает «7 канал».

Речь идет про Абу Салаха, жителя Мадждал-Шамса на Голанских высотах, посаженного в тюрьму на 7 лет и 8 месяцев тюрьмы за убийство сирийского мирного жителя. Срок его заключения истекает в 2023 году.

Второй освобожденный – Судки аль-Макат, также житель Мадждал-Шамса, отбывавшего 11-летнее тюремное заключение за государственную измену и шпионаж, а также – поддержку терроризма и контакты с враждебной Израилю организацией. Его срок истекает в 2026 году.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что «правительство одобрило освобождение этих двух заключенных в качестве политического жеста доброй воли после доставки в Израиль из Сирии тела покойного солдата ЦАХАЛ Захарии Баумеля».

Сержант ЦАХАЛ Захария Баумель служил в бронетанковых войсках, был командиром экипажа. Под самый конец срочной службы его экипаж принял участие в битве за Султан Якуб на юге Ливана. 11 июня 1982 года, за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня, погибли не менее двадцати израильских военнослужащих, еще трое, Захария Баумель, Йехуда Кац и Цви Фридман, пропали без вести. Судьба двух последних до сих пор неизвестна.

Останки Захария Баумеля обнаружили в Сирии российские военнослужащие. В апреле их передали в Израиль.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.