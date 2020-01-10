В прокуратуре думают, будут ли депутату Николаевского облсовета Олабину избирать меру пресечения – пока изучают наличие рисков

Процессуальное руководство по уголовному производству в отношении депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина по факту угрозы сотруднику патрульной полиции изучает риски, при наличии которых можно обратиться в суд с ходатайство о применении к подозреваемому меру пресечения.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, депутат Вадим Олабин ночью 24 декабря нарушил ПДД и угрожал патрульным пистолетом. 2 января, по согласованию с и.о. прокурора Николаевской области следователем сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета Вадиму Олабину, который угрожал сотрудникам патрульной полиции пистолетом.

«В настоящее время, согласно действующему Уголовному процессуальному Кодекса, следователем и процессуальным руководителем изучается наличие рисков, которые дают достаточные основания для применения меры пресечения. Без наличия для этого оснований следователь, процессуальный руководитель не имеют права инициировать применение меры пресечения», – отметили в прокуратуре области.

Отметим, что согласно части 1 статьи 177 УПК, есть ряд рисков, при которых к подозреваемому возможно применить меру пресечения по решению суда. Когда подозреваемый может: скрываться от органов досудебного расследования и/или суда; уничтожить, спрятать или исказить любую из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения; незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве; препятствовать уголовному производству иным образом; совершить другое уголовное преступление или продолжить уголовное преступление, в котором подозревается, обвиняется.

Напомним, что Вадим Олабин входит в состав комиссии по отбору патрульных, а также был членом постоянной полицейской комиссии, которая занимается отбором кадров в структуру ГУНП. Однако, после скандала с угрозами пистолетом управление патрульной полиции Николаевской области попросило у облсовета заменить Олабина в комиссии по отбору патрульных.