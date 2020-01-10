В Николаеве хотят изменить схему движения «маршрутки» №62, чтобы жителям отдаленных районов было удобнее добираться до больницы №4

В Николаеве в тестовом режиме хотят пустить маршрутное такси №62, который будет курсировать через больницу №4, чтобы туда могли добраться жители Намыва, Терновки и микрорайона Северный.

Об этом речь шла в пятницу, 10 января, в ходе заседания исполнительного комитета.