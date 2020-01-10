В Николаеве хотят изменить схему движения «маршрутки» №62, чтобы жителям отдаленных районов было удобнее добираться до больницы №4

В Николаеве в тестовом режиме хотят пустить маршрутное такси №62, который будет курсировать через больницу №4, чтобы туда могли добраться жители Намыва, Терновки и микрорайона Северный.
Об этом речь шла в пятницу, 10 января, в ходе заседания исполнительного комитета.
Так, мэр Александр Сенкевич сообщил, что к нему обратились жители отдаленных районов с просьбой решить проблему с подвозом горожан к больнице. На что начальник управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что есть уже договоренности с перевозчиком.
— Есть договоренность с перевозчиком, чтобы на 2-3 месяца запустить в тестовом режиме маршрут №62 с 8 утра до 16 часов через больницу №4 с подвозом людей до 5 углов. Сейчас мы отрабатываем этот график, таблички, также проведем работу со СМИ, чтобы проинформировали население. Если все сложится нормально, то решением исполкома тогда утвердим маршрут, – сообщил Дмитрий Попов.
Мэр считает, что новый маршрут приживется.
— Думаю, что приживется, потому что 4 больница – эта больница второго уровня. Фактически Намыв, Терновка и Северный принадлежат этой больнице, для людей, которым нужен не центр предоставления помощи, а именно узкие специалисты, они должны ехать туда, – подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, как ранее члены исполнительного комитета внесли изменения в схему движения автобусного маршрута №45.