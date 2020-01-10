Сельхозтоваропроизводители Николаевщины получили государственную финансовую поддержку

В последний рабочий день декабря 2019 сельхозтоваропроизводители области получили значительную долгожданную поддержку государства.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В частности финансовую поддержку отрасли животноводства, предусмотренной для физических лиц - владельцев скота, в объеме 7,8 миллионов гривен направлено на счета 3,6 тысяч физических лиц-жителей области за выращивание почти 8 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота.

Всего за прошлый год 6,7 тысяч сельских жителей области получили дотации на сумму 28,1 миллион гривен. Масштаб реализации государственной поддержки по этому направлению увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это будет способствовать стабилизации численности поголовья крупного рогатого скота и улучшению материального положения на селе от реализации продукции.

«Садоводы Николаевщины получили компенсацию по программе поддержки садоводства, виноградарства и ягодоводства. Расходы на приобретение посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда в объеме 8 миллионов гривен возмещено пяти субъектам хозяйствования. За год на поддержку отрасли садоводства и виноградарства поступило 11,6 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Активно реализовано на Николаевщине и государственную программу «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов». Так, за пользование банковскими кредитами, привлеченными в объеме 330,2 миллионов гривен для покрытия производственных расходов и приобретение сельскохозяйственной техники, 51 сельхозтоваропроизводителей области направлено 6,6 миллионов гривен.

Стоит отметить, что при средневзвешенной ставке за пользование кредитами 19,5% годовых, большинство аграриев получили возмещение в размере учетной ставки Национального банка, в течение года колебалась в пределах 18,0% - 15,5% годовых. Общая сумма выплаченной частичной компенсации стоимости процентной ставки по привлеченным кредитам составляет 10,7 миллионов гривен.