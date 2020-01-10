В Николаеве из-за ремонтных работ облэнерго остановили котельную на Чкалова - ряд домов до вечера будут без тепла

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В Ингульском районе Николаева в пятницу, 10 января остановят котельную «Николаевоблтеплоэнерго» по улице Чкалова, 209, в связи с чем ряд домов останется без отопления. 

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на своей странице в Facebook.

Котельную остановят из-за ремонтных работ АО «Николаевоблэнерго».

Без теплоснабжения останутся следующие абоненты:
- улица Чкалова, 205, 207, 209, 213, 213а, 215, 215а, 215б;
- улица Василевского, 42а, 42б.

Ремонтные работы работниками АО «Николаевоблэнерго» планируется закончить до 17:00.

Напомним, как 9 января, некоторые дома в Ингульском районе отключали от теплоснабжения из-за проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва тепловой сети по адресу: переулок Полярный, 2-В.

Julia Davudenko

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русскийобщество