В Николаеве из-за ремонтных работ облэнерго остановили котельную на Чкалова - ряд домов до вечера будут без тепла

В Ингульском районе Николаева в пятницу, 10 января остановят котельную «Николаевоблтеплоэнерго» по улице Чкалова, 209, в связи с чем ряд домов останется без отопления.
Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на своей странице в Facebook.
Котельную остановят из-за ремонтных работ АО «Николаевоблэнерго».
Без теплоснабжения останутся следующие абоненты:
- улица Чкалова, 205, 207, 209, 213, 213а, 215, 215а, 215б;
- улица Василевского, 42а, 42б.
Ремонтные работы работниками АО «Николаевоблэнерго» планируется закончить до 17:00.
Напомним, как 9 января, некоторые дома в Ингульском районе отключали от теплоснабжения из-за проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва тепловой сети по адресу: переулок Полярный, 2-В.