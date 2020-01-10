Еще четыре громады Николаевщины получили автомобили для людей с инвалидностью – их купили за деньги из Госбюджета

Четыре объединенные территориальные громады Николаевской области получили автомобили для перевозки инвалидов.

Передача ключей от автомобилей состоялась в пятницу, 10 января, сообщает «Преступности.НЕТ».

Программу по обеспечению специализированным транспортом для перевозки людей с инвалидностью Министерство социальной политики начало еще в 2018 году. В том же году Новоодесский городской совет одним из первых получил автомобиль. Об этом корреспонденту рассказала начальник управления социальной защиты населения Оксана Ельчиева.

Сегодня еще четыре автомобиля получили Черноморская, Коблевская, Веселиновская и Казанковская ОТГ. Эти громады создали Службы по перевозкам, собрали необходимый пакет документов и передали его в Министерство, которое за средства из Госбюджета и купило автомобили. Один автомобиль стоит около миллиона гривен.

В ходе торжественной передачи ключей глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что теперь люди с инвалидностью будут чувствовать себя так же, как остальные.

— Я думаю и считаю, что это не последнее событие и мы будем работать в этом направлении, чтоб люди, которые должны были быть с нами рядом, чувствовали себя одним целым, чтоб они не считали себя не такими, как мы, чувствовали себя комфортно, - сказал Стадник.

Напомним, в 2018 году Николаевскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передали еще шесть современных карет скорой медицинской помощи, приобретенных за счет средств областного и местных бюджетов, а также субвенции из Госбюджета.