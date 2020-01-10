В Николаеве суд перенес заседание по делу о смертельном ДТП с участием «Lexus» и такси

Виктор Лобанов, фото из архива Центральный районный суд Николаева перенес рассмотрение ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения для водителя «Lexus» Виктора Лобанова, подозреваемого в совершении смертельного столкновения с такси.

Соответствующее решение судья Сергей Медюк принял в пятницу, 10 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 декабря на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси Юрий Мавродиев и его пассажир Александр Санько погибли, у каждого из них остались дети. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину.

9 декабря глава Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун арестовала водителя автомобиля «Lexus» Виктора Лобанова на два месяца без права на внесение залога.

Позже в полиции рассказали, что Лобанов все еще находится в больнице под круглосуточной охраной полиции, поскольку медики считают, что его содержание под стражей сейчас невозможно из-за состояния его здоровья. Лобанов болен сахарным диабетом. Следственный изолятор 13 декабря отказался принимать Лобанова, поскольку в санчасти не могут обеспечить его содержание. 16 декабря подозреваемого поместили в Николаевский следственный изолятор.

Адвокаты адвокатского объединения «Аргумент» Дмитрий Кулиш и Ирина Вдовиченко подали в суд ходатайство об изменении меры пресечения их подзащитному Виктору Лобанову в связи с состоянием здоровья подозреваемого.

Как отметила адвокат Удовиченко, Лобанов не может присутствовать на заседании, поскольку находится на стационарном лечении в медицинском учреждении, что подтверждается соответствующим заключением медиков.

Сторона обвинения возражала против того, чтобы рассматривать ходатайство защиты без самого подозреваемого.

Судья Сергей Медюк, всвою очередь, уточнил, что в суд не поступило заявление от самого Лобанова о том, что он не возражает против проведения заседания в его отсутствие, и принял решение перенести заседание, поскольку таким образом могут быть нарушены права самого подозреваемого.

Напомним, что 20 декабря 2019 года Николаевский апелляционный суд оставил под арестом участника смертельного ДТП с участием «Lexus» и такси. Тогда адвокат АО «Аргумент» Ирина Вдовиченко отметила, что риски, на которых настаивала сторона обвинения, не обоснованы, и их можно избежать в случае применения к Лобанову более мягкой меры пресечения. По словам защитников, это подтверждается и тем, что Лобанов не пытался скрыться с места инцидента, свидетели уже на тот момент были допрошены, все указания следователя и прокурора выполнял. Кроме того, адвокаты акцентировали на том, что Лобанову необходимо постоянное наблюдение медиков.