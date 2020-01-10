Член исполкома горсовета Тимошин возмутился, что николаевцев штрафуют за припаркованные авто возле Соборной площади

— Построили площадь, все сделали, а где людям парковаться — не сделали. И патрульная полиция живет уже под театром Чкалова, от Лягина до Декабристов, потому что пешеходный переход, а тут же знак «Остановка запрещена». В новогодние праздники тут было столько патрульной полиции... Здесь были такие крики. Лично мне человек 8 звонили и говорили, что делать, что составляют протоколы. Составляют, да, знак висит. Я к чему. Мы создали место отдыха для людей, но не обеспечили, как им добраться, где поставить машины. А люди с детьми. Здесь нельзя ставить – там пешеходный переход, а там остановка запрещена. Давайте как-то решим этот вопрос, - заявил Владимир Тимошин.

Мэр города Александр Сенкевич отметил, что к нему с этой проблемой также обращались николаевцы. Поэтому он поручил отработать возможность обустройства дополнительного парковочного кармана, а директору ДЖКХ Сергею Кореневу поручил согласовать с полицией замену знака «Остановка запрещена».

Напомним, ранее сообщалось, что при реконструкции Соборной площади незаконно перекрыли часть улицы Лягина - исполком горсовета Николаева узаконит это «задним числом».

Отметим, что ранее в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В частности, в проекте не предусмотрено нужное количество парковочных мест, а также нет всех условий для свободного передвижения маломобильных групп населения..

При этом, адвокат фирмы «Урбан Констракт», по проекту которой сейчас выполняется реконструкция Соборной площади, а также юристы Департамента ЖКХ Николаевского горсовета намерены обжаловать действия ГАСКа, который проводил проверку на объекте и нашел ряд нарушений.