Николаевский бизнесмен Чайка провел конкурс, чтобы помочь родителям восстановить доверительные отношения с детьми

В пятницу, 10 января, николаевский бизнесмен Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») вручил призы победителям конкурса «No gadget», который проводился в рамках социального проекта «Родители против наркотиков».

Об этом сообщают на странице Владислава Чайки в Facebook.

С целью установления доверительных отношений в семье, а также пропаганды здорового и активного образа жизни участникам конкурса необходимо было снять видео или фото об активном и содержательном семейном отдыхе.

Победителей определяли в Instagram с помощью лайков подписчики. Победителями конкурса стали семьи Екатерины Фиргал, Натальи Григорян и Ирины Курбановой. Они получили сладости и билеты на концерт известного николаевского пародиста Валерия Юрченко!

«Вы поучаствовали в нужном проекте, который мы планируем развивать и в будущем. Для чего придуман этот конкурс? Сейчас все, и взрослые, и дети, увлечены гаджетами и социальными сетями. Наша цель была отвлечь семьи, хотя бы на время, от виртуального мира и провести время друг с другом. Поинтересоваться жизнью и увлечениями своих детей, наладить с ними эмоциональный контакт, не дать им соблазнится пороками: алкоголем, наркотиками, азартными играми и т.д. Наша команда очень рада, что вы откликнулись на эту идею, надеемся, что Вы будете поддерживать нас и дальше, потому что вместе мы – одна семья!» - сказал Владислав Чайка.

Ранее сообщалось, что глава общественной организации «Миколаїв - єдина родина», бизнесмен Владислав Чайка решил собрать директоров школ на круглый стол, посвященный теме зависимости от наркотиков и алкоголя.