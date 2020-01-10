Членам исполкома горсовета Николаева не хватило одного голоса, чтобы разрешить бизнесмену реконструировать долгострой на Троицкой

В пятницу, 10 января, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета не дали фирме ООО «Промпрогресс» градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства на объект «Реконструкция нежилых помещений торгово-офисного центра под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммерческого использования по улице Троицкий, 238-г.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что из недостроя планируют сделать многоэтажную жилую застройку. Также он отметил, что ранее у членов исполкома были опасения касательного того, что кладбище находиться очень близко к зданию, однако главный архитектор заверил, что департамент замерил расстояние и все в пределах нормы.

— Там до кладбища больше километра, то есть вид из окон будет выходить на парк «Дубки», но никак не на кладбище. Что касается типа дома, то он будет зависеть от расстояния до пром зоны. Если расстояние позволяет, то там будет жилой дом, если нет — здание под офисы или склады, - сообщил чиновник.

Члены исполкома предположили, что чиновник против принятия такого решения, так как он вяло и неуверенно докладывал по вопросу. Но Андрей Цымбал заявил, что он поддерживает подготовление решение, ведь недострой стоит уже 10 лет и его нужно привести в порядок.

Мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что недострой уже очень долго встречает своим непрезентабельным видом всех, кто приезжает в Николаев.

— А сейчас появился бизнес, который выкупил это здание и хочет привести его в порядок. Я думаю. что вопрос по продаже квартир - это будет проблемой бизнесмена, а не города Николаева. Нам главное, чтобы Все мы помним недострой между 6-й Слободской и 3-й Слободской, возле Дома учителя. Сколько лет он там стоял? Сейчас там идет активная фаза строительства. Недострои постепенно исчезают в Николаеве, так почему бы не поддержать и этот вопрос, - предложил мэр.

В итоге, при голосовании один член исполкома - Сергей Станишевский воздержался от голосования, и вопрос не прошел.

Согласно открытым источникам, фирма зарегистрирована в 2003 году именно по этому адресу - улица Троицкая, 238-Г. Руководителем является Виталий Олифер. Конечный бенифициар - Юлия Деглина, которая проживает в городе Днепр. Уставный капитал - 2 миллиона 260 тысяч гривен. При этом у фирмы есть налоговый долг - 12,8 тысяч гривен.