Японский миллиардер раздаст подписчикам $9 миллионов - хочет проверить, станут ли люди счастливее

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирается стать первым космическим туристом компании SpaceX, решил провести «социальный эксперимент». Он раздаст деньги. Цель – узнать, станут ли люди счастливее.

Об этом сообщает Reuters.

Японец намерен разыграть 9 миллионов долларов (по 9 тысяч на 1 тысячу претендентов) среди подписчиков своей страницы в Twitter, которых он выберет сам из тех, кто ретвитнет его пост, опубликованный 1 января.

После раздачи денег миллиардер намерен регулярно проводить среди счастливчиков опросы.

«Что произойдет, если кому-нибудь, кто не может справиться собственными силами, дать деньги и таким образом шанс все изменить в его жизни? Сможете ли вы изменить жизнь вокруг?» — написал он.

Маэдзава считает, что его эксперимент связан с исследованием идеи безусловного базового дохода — периодических выплат всем гражданам страны. Эта идея родилась и стала популярной в результате развития технологий, лишающих людей работы.

Ранее японец уже раздавал деньги. Тогда были разыграны среди подписчиков 900 тысяч долларов, а тот твит стал самым популярным за всю историю Twitter.

Маэдзава известен своими рассуждениями о мире без денег и планами отправиться космическим туристом на Луну.