В Белоруссии приговорили к смертной казни братьев, которые убили свою учительницу и подожгли её дом

В Белоруссии приговорили к смертной казни двух жителей Могилевской области, признанных виновными в убийстве.

Об этом пишет Медуза.

Первый в 2020 году смертный приговор вынес 10 января Могилевский областной суд. Высшая мера наказания назначена братьям Илье и Станиславу Костевым, которые убили свою учительницу и подожгли ее дом.

Подсудимые, сообщает белорусский правозащитный центр «Весна», в ходе суда признали свою вину и раскаялись. Вынесенный братьям Костевым приговор еще может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что в России девятиклассник с молотком напал на учительницу, которая ставила ему плохие оценки и грозилась не допустить к экзамену.