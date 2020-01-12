В непризнанной Абхазии суд отменил результаты выборов главы республики после штурма «администрации президента»

Кассационная коллегия Верховного суда непризнанной республики Абхазия в пятницу, 10 января, признала несостоявшимся второй тур прошедших осенью в республике президентских выборов, а итоговые протоколы Центризбиркома республики недействительными.

Об этом сообщает DW.

Как известно, 9 января на оккупированной РФ территории Абхазии начался митинг у здания «администрации», протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые «выборы» президента в 2019 году.

Акция проходила в день, когда кассационная коллегия Верховного суда Абхазии рассматривала иск оппозиционера Алхаса Квицинии, уступившего действующему главе государства Рауль Хаджимбе, набрав 46,19% голосов против 47,38.

Суд также постановил назначить повторные выборы президента в установленные «конституцией» сроки.

Напомним, с конца 2010 года грузинский регион Абхазия находится под контролем самопровозглашенной Республики при военной поддержке России. В прошлом году 8 августа исполнилось 10 лет с начала войны Грузии с Южной Осетией и Россией. Результатом конфликта стало признание российскими властями Южной Осетии и Абхазии как государств отдельных от Грузии государств.