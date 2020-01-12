В NASA подросток в первые дни стажировки помог открыть новую планету, которая вращается вокруг двух звезд

7 января NASA объявило об обнаружении новой планеты TOI 1338b, которая находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли и вращается вокруг сразу двух звёзд. Планету помог открыть десятиклассник из США по имени Вольф Кукер (Wolf Cukier).

Об этом пишет Tjournal.

Летом 2019 года 17-летний подросток получил приглашение на стажировку NASA длиной в два месяца. В июне он отправился из Нью-Йорка в Центр космических полётов имени Годдарда: его первым заданием стало наблюдение за изменением яркости звёзд в рамках миссии телескопа TESS по поиску экзопланет.

У NASA есть проект TESS Planet Huners, позволяющий добровольцам помогать учёным в открытии новых планет. В первые дни стажировки Кукер изучал данные волонтёров о системе из двух звёзд и заметил на их орбите странную тень. Поначалу подросток подумал, что это звёздное затмение, но это расходилось с прогнозами. Оказалось, что это не просто тень, а планета. К тому времени Вольф стажировался в NASA третий день.

Сотрудники NASA проверили и подтвердили догадку Кукера.

«Это как раз те типы сигналов, с которыми у алгоритмов возникают проблемы. Человеческий глаз чрезвычайно хорошо находит что-то подобное», — ответил учёный Веселин Костов.

Сам Кукер в разговоре с журналистами сравнил свою находку со «Звёздными войнами»:

«Я помог открыть планету, которая вращается вокруг двух звёзд. Одна из них на 10% больше солнца. Смотрите, можно провести аналогию с родным миром Люка [Скайуокера] Татуином — то есть во время каждого заката будет появляться две звезды».

Подросток рассказал, что пока не решил, чем будет заниматься после школы, но в его планах — изучение физики и астрофизики. Он планирует поступать в Стэнфорд, Принстон или Массачуссетский университете.

Как известно, космический телескоп TESS обнаружил планету в зону неселенности, размеры которой аналогичны с Землей. Планета оборачивается вокруг своей звезды, где условия могут быть как раз подходящими, чтобы допустить присутствие жидкой воды на поверхности. Планета получила название TOI 700 d.