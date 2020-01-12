На Волыни пограничники погнались за микроавтобусом-нарушителем – по пути из него начали выбрасывать пакеты с контрабандными сигаретами

Ночью в субботу, 11 января, на украинско-белорусской границе в Волынской области пограничники обнаружили автомобиль, который нарушал правила пересечения границы, из которого при преследовании начали выбрасывать пакеты с сигаретами.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Контрольный пост, по информации оперативных подразделений, обнаружил автомобиль «Volkswagen» вблизи украинско-белорусской границы. Во время преследования указанного микроавтобуса, на котором неизвестные ехали в направлении пункта пропуска, дверцы микроавтобуса открыли и на скорости начали выбрасывать один за другим пакеты.

Впоследствии в пункте пропуска «Пища» пограничники остановили микроавтобус с водителем и двумя пассажирами.

Сейчас правонарушителей привлечены к административной ответственности по статье 202 («Нарушение пограничного режима»). А найденные во время осмотра местности семь пакетов с 3,5 тысячами пачек контрабандных сигарет доставлены в пограничное подразделение для дальнейшей передачи в Государственную фискальную службу.

Напомним, как пограничники задержали грузовик с контрафактными сигаретами – 270 тысяч пачек изготовили в оккупированном Донецке.