Морская пехота первой получит новые ракетные комплексы «Нептун» – для этого будет создан ракетный полк

Первые комплексы крылатых противокорабельных ракет наземного базирования «Нептун» получит морская пехота ВМСУ, для этого в ее составе будет создан ракетный полк.

Об этом сообщил ее командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль в интервью АрмияInform, сообщает Ukrmilitary.

– Именно в подразделения морской пехоты поступят первые ракетные комплексы наземного базирования. После принятия на вооружение противокорабельной ракеты «Нептун» будет создан ракетный полк, а это даст нам серьезные возможности для отражения агрессии России с моря.

Также в текущем году запланировано оснащение двух батальонов морской пехоты бронеавтомобилями «Казак-2М1», которые предназначены для выполнения широкого круга задач. Всего в 2020 году планируется получить более 70 единиц автомобильной техники и более 80-ти бронетанковой.

Напомним, в мае 2019 года ракетный комплекс «Нептун» прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области, во время которых проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360.