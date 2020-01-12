В николаевском учебном центре ВМС началась подготовка комендоров патрульных катеров типа «Island»

В Николаеве на базе 198-го Учебного центра ВМС ВС Украины начался курс подготовки комендоров катеров типа «Island». Обучение проходит с целью совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов артиллерийских установок.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских сил Украины.

За период подготовки военные пройдут курс обучения по таким направлениям как эксплуатация системы вооружения, прицеливания и ведения огня, материально-техническая база, а также получат навыки во время отработки задач по назначению в условиях приближенных к боевым и во время имитации непосредственного соприкосновения с противником. Большое внимание также будет уделяться техническому обслуживанию оружия и решению возможных нештатных ситуаций, технике безопасности и особенностям обращения с боеприпасами.

«Руководитель учебного места старший инструктор отдела подготовки капитан 3 ранга Александр Дмитриев отметил, что несмотря на сроки и нагрузки подготовки, военные с легкостью осваивают определенный объем теоретических материалов и практических упражнений и поэтому обязательно справятся с поставленными задачами», – добавили в Командовании.

Напомним, что американское судно с катерами типа «ISLAND» для Украины прибыло в Одессу 21 октября. 9 ноября патрульные катера типа «ISLAND» прошли первые ходовые испытания в Одессе.

Также ранее сообщалось, что николаевское государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» по собственной инициативе приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров «Island», которые США передали Военно-морским силам Украины.

Кроме того, напомним, что «Опытно-проектный центр кораблестроения» мог потерять 47,7 миллиона гривен из-за ликвидации «Имэксбанка». В течение 2014-2016 годов Центр кораблестроения потратил 32,9 миллиона гривен собственных средств на разработку проектной документации для «Корвета», которые по факту не были компенсированы в рамках государственного оборонного заказа.