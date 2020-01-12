Британка притворялась мальчиком, чтобы насиловать девочек – ей дали 8 лет тюрьмы

Суд приговорил жительницу Лондона к восьми годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырех жертв в возрасте от 13 до 16 лет. 21-летня Джемма Уоттс притворялась в социальных сетях 16-летним Джейком Уатоном, чтобы с ними познакомиться.

Об этом сообщает ВВС.

Она использовала свои собственные фотографии, при этом прятала длинные волосы под бейсбольной кепкой, носила широкие штаны и капюшон.

«Джейк» публиковал в социальных сетях видео о том, как он катается на скейтборде и скутере. Когда девочки-подростки ставили «лайки» под видео и фото, «Джейк» завязывал с ними разговор и засыпал комплиментами.

В переписке «Джейк» активно использовал подростковый сленг и присылал полуобнаженные фото, а затем убеждал девушек встретиться.

В суде Джемма Уоттс признала вину в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера по отношению к четырем жертвам от 13 до 16 лет.

Все жертвы были уверены, что у них отношения с мальчиком-подростком, для многих это был первый опыт отношений. Они лишь от полиции узнали о том, что Джейк на самом деле Джемма.

Скотленд Ярд полагает, что жертв может быть намного больше 20-50 человек.

Джемма Уоттс настолько успешно притворялась юношей, что даже встречалась с родителями жертв в роли Джейка.

Джэмма создала несколько поддельных аккаунтов с социальных сетях Джемма Уоттс по дороге в суд перед приговором

Ей также почти удалось обвести вокруг пальца Британскую транспортную полицию.

В октябре 2018 года родители девочки-подростка заявили в полицию о пропаже дочери, и сотрудники полиции нашли девушку в поезде с «Джейком». Офицеры собирались отвезти «Джейка» домой в Лондон к маме и только потом поняли, что имеют дело с молодой женщиной - Джеммой Уоттс.

По словам сотрудницы полиции Филиппы Кенрайт, расследовавшей это дело, жертвы были абсолютно уверены, что состоят в отношениях с юношей.

По словам Филиппы Кенрайт, действия Джеммы Уоттс привели к тяжелым и необратимым последствиям для ее жертв. Две потерпевшие пытались покончить с собой.

В суде зачитали заявление, написанное 14-летней жертвой, в котором девушка рассказала, что ее сердце разбито.

«Мой мир остановился, я не могла дышать, я так сильно любила его,» - утверждает она.

Прокурор Барнаби Шоу рассказал в суде, что одна из жертв думала, что трогает гениталии «Джейка», но, похоже, «это были туго связанные носки».

Зачитывая приговор, судья Сьюзан Эванс сказала, что Уоттс входила в доверие к девочкам для удовлетворения своих желаний.