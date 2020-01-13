В Китае запустили крупнейший в мире сферический радиотелескоп

В субботу, 11 января, в юго-западной провинции Гуйчжоу начал функционировать крупнейший и самый чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST.

Об этом сообщает Xinhua.

По словам представителя Нацкомиссии по развитию и реформам Шена Жулина, все технические показатели аппарата достигли или превысили запланированный уровень.

«Его производительность является ведущей в мире», — сказал он.

Диаметр телескопа — 500 метров. Приемная зона равна 30 футбольным полям. Находится он в естественной глубокой и округлой карстовой впадине. Способен принимать до 38 гигабайт информации в секунду.

Его главный инженер Цзян Пэн утверждает, что после ввода в эксплуатацию FAST можно использовать для наблюдения на полную мощность. На телескоп возлагают большие надежды. В ближайшие два-три года он должен сделать ряд крупных научных открытий. Стоит аппарат примерно 170 млн долларов.

Для привлечения туристов рядом с телескопом построили тематический астрономический парк.