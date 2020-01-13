Евросоюз начнет использовать космические лазерные данные для определения прогнозов погоды

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В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды признали, что новый ветроизмерительный спутник Aeolus предоставляет надежную информацию о прогнозах погоды.

Об этом со ссылкой на центр сообщает BBC.

Отмечается, что данные Aeolus позволяют прогнозировать условия в Южном полушарии с точностью на будущие 3,7 часа. Улучшение прогноза будут касаться и тропиков.

«Это лишь один экспериментальный инструмент, но это говорит о том, что если бы было много других в космосе, мы имели бы еще большее влияние», — комментирует доктор центра Майкл Ренни.

В издании уточнили, что Aeolus следит за ветром, отправляя ультрафиолетовый луч в атмосферу и ловя отпечатки света, когда он рассеивает молекулы и частицы, переносимые по воздуху.

Роман Свиридов

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русскийобщество