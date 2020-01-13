Евросоюз начнет использовать космические лазерные данные для определения прогнозов погоды

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды признали, что новый ветроизмерительный спутник Aeolus предоставляет надежную информацию о прогнозах погоды.
Об этом со ссылкой на центр сообщает BBC.
Отмечается, что данные Aeolus позволяют прогнозировать условия в Южном полушарии с точностью на будущие 3,7 часа. Улучшение прогноза будут касаться и тропиков.
«Это лишь один экспериментальный инструмент, но это говорит о том, что если бы было много других в космосе, мы имели бы еще большее влияние», — комментирует доктор центра Майкл Ренни.
retweet @ esa: RT ESA_EO: The #Aeolus mission has just reached another milestone!— eoservices (@eo_services) January 11, 2020
After months of tests and quality checks, the satellite's wind profiles are now being included by our colleagues at ECMWF into their weather forecasts.
ℹ️https://t… pic.twitter.com/RYI2CpmK0r
В издании уточнили, что Aeolus следит за ветром, отправляя ультрафиолетовый луч в атмосферу и ловя отпечатки света, когда он рассеивает молекулы и частицы, переносимые по воздуху.