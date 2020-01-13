Евросоюз начнет использовать космические лазерные данные для определения прогнозов погоды

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды признали, что новый ветроизмерительный спутник Aeolus предоставляет надежную информацию о прогнозах погоды.

Об этом со ссылкой на центр сообщает BBC.

Отмечается, что данные Aeolus позволяют прогнозировать условия в Южном полушарии с точностью на будущие 3,7 часа. Улучшение прогноза будут касаться и тропиков.

«Это лишь один экспериментальный инструмент, но это говорит о том, что если бы было много других в космосе, мы имели бы еще большее влияние», — комментирует доктор центра Майкл Ренни.

retweet @ esa: RT ESA_EO: The #Aeolus mission has just reached another milestone!

After months of tests and quality checks, the satellite's wind profiles are now being included by our colleagues at ECMWF into their weather forecasts.

ℹ️https://t… pic.twitter.com/RYI2CpmK0r — eoservices (@eo_services) January 11, 2020

В издании уточнили, что Aeolus следит за ветром, отправляя ультрафиолетовый луч в атмосферу и ловя отпечатки света, когда он рассеивает молекулы и частицы, переносимые по воздуху.