Японский миллиардер устроил конкурс и хочет найти жену, которая полетит с ним на Луну

Японский 44-летний миллиардер Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые готовы стать его женой и полететь с ним на Луну. Его проект называется «сватовство для серьезных отношений один на один».

Об этом он написал в Twitter.

На сайте, созданном специально под эту «кампанию», Маэдзава пояснил, что давно хотел отправиться в космос, но хочет псовершить это путешествие не один, а с "особенным человеком".

Для участия приглашаются веселые и незамужние девушки от 20 лет, которые бы хотели вместе с Маэдзавой творить благо. Всем участницам предлагается до 17 января заполнить Google-форму, в которой нужно указать рост, хобби и страну, а также некоторые другие данные.

«Их действия должны быть преисполнены любопытством и материнской энергией», - подчеркивается на сайте.

Также конкурсантки должны желать мира во всем мире, быть готовы к полету на Луну, иметь свое мнение и хотеть наслаждаться жизнью.

Напомним, ранее сообщалось, что Маэдзава раздаст подписчикам $9 миллионов - хочет проверить, станут ли люди счастливее