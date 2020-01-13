Николаевцы возмущены, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление - в ТЭЦ говорят, что ошибки быть не может

Жители Николаева пожаловались на большие счета за отопление в платежках за декабрь от предприятия «Николаевская ТЭЦ», хотя месяц был теплый.

Об этом они пишут в группе «Contact Center при Николаевском горсовете».

Так, пользователь Лилия Онилова заявила, что за квартиру в 36 квадратных метров на улице 28-я Армия,12-А пришел счет в 1038 гривен, хотя в прошлом месяце она заплатила лишь 523 гривны.

«Очень интересно, каким образом вы считаете, кому сколько платить?!Какая цена за м²? Жары в квартире не было! Если бы было и возмущений не было б! А там ещё и кондиционер включали!», - поинтересовалась она.

В комментариях под публикацией, Валентина Ткаченко написала, что за 62 кв.м м им пришел счет на 2980 гривен. Также свои возмущения николаевцы высказали в еще одной публикации:

«Ноябрь 450 — грн, а декабрь 1522, не понимаю честно, с какого перепуга», - возмутилась Верника Грек.

«Моей маме на Молодогвардейской, 42 за квартиру 40 кв.м пришла платёжка 1750! ТЕЦ, вы там чё вообще ах…ли? После того как в Украине снизили везде на 30%, вы б*** ..и решили поднять на 30?», - возмутился Андрей Безверхний.

«У нас счётчик прикручивали, батареи были еле тёплые и платить всё равно за 55 квадратов 2700. Я думаю, что это много», - отметила Елена.

В понедельник, 13 января, мэр Николаева Александр Сенкевич поднял этот вопрос и поинтересовался в чем причина таких высоких платежек у представителя «Николаевской ТЭЦ». На что, чиновник отметил, что тарифы за тепло на предприятии не менялись, а начисления осуществляются по приборам учета, которые стоят на каждом доме.

— Если есть какие-то вопросы мы готовы в индивидуальном порядке обсудить их с абонентами. Если там действительно была ошибка, то мы конечно пересчитаем. Но, я думаю все в порядке, - заявил представитель ТЭЦ.

На уточняющий вопрос мэра, будет ли плата еще выше, если в январе похолодает, чиновник ответил утвердительно.

— Все зависит от температур. Если будет холодно, конечно, платежки будут больше, - сообщил представитель предприятия.

Помимо этого, мэр сообщил, что в ближайшее время у него будет совещание с губернатором Николаевщины Александром Стадником по поводу тарифов на тепло.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.