Нардеп Негулевский уверен, что при ремонте Варваровского моста горвласть Николаева украдет деньги – Сенкевич предложил отдать его Укравтодору

Городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил чиновникам подготовить проект решения на сессию горсовета о передачи двух мостов - Варваровского и Ингульского на баланс государства.

Об этом он заявил в понедельник, 13 января, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, что народный депутат Николаевщины от фракции «Слуга народа» Игорь Негулевский на своей странице в Facebook заявил, что горвласть обманывает николаевцев в вопросе реконструкции Варваровского мост, а также добавил, что уже есть проект по капремонту и сейчас формируется сметная документация.

«Пока Николаевский городской совет, вместе с мэром и депутатами, жалуется и в который раз обманывает николаевцев и жителей области, что проект реконструкции Варваровского моста это дорого и надо, чтобы госбюджет нам это оплатил. Мы уже сделали проект капитального ремонта и формируем сметную документацию. Кто-то, ждет чтобы на проект выделили средства, чтобы их «освоить», а кто-то просто делает проекты и выбивает под них деньги! Почувствуйте, как говорят, разницу!» - написал нардеп.

В свою очередь, Александр Сенкевич отметил, что не может не прокомментировать заявления Игоря Негулевского «о мошенниках-депутатах под предводительством городского головы, которые решили «украсть» мост».

— Я думаю, депутаты вместе с городским головой будут не против того, что мы пытаемся сделать уже пять лет. Подготовьте, пожалуйста, проект решения городского совета относительно передачи на баланс Службы автодорог двух мостов – Ингульского и Варваровского. У них же на балансе покрытие. Нужно разобрать кто там - Укравтодор или САД. Потому что господин Негулевский говорит, что там планируется заседание Кабмина, который планирует изъять у нас мосты. У нас не надо ничего изымать – мы готовы передать такие подарки. Пусть забирают – ремонтируют, следят за ними и обслуживают, если они заинтересованы в этом, - отметил градоначальник.

Также он добавил, что заявления нардепа выглядят для него так, «как будто человек упал с верхней полки и несет что-то в открытый эфир».

— Нужно напомнить господину Негулевскому, что он уже народный депутат, а не активист, и не кандидат в народные депутаты, и нужно за свои слова нести ответственность, - заявил мэр.

Городской голова напомнил, что в 2018 году город заказал проект на реконструкцию Варваровского моста, но киевская фирма, которая выиграла торги так и не выполнила заказ, поэтому с ней разорвали договор. А те «картинки», которые опубликовал нардеп Игорь Негулевский это и есть проект киевской фирмы. После этого горвласть объявила еще одни торги, где победила польская фирма, которая согласилась спроектировать реконструкцию за почти 10 миллионов гривен, хотя торги объявлялись на 19,8 миллионов гривен.

Помимо этого Александр Сенкевич добавил, что в случае, если государство и в правду готовит какой-то проект по реконструкции, то городу незачем тратить 10 миллионов гривен из бюджета, потому что их можно направить на более важные дела, ведь средств в городском бюджете на саму реконструкцию у города нет и власть рассчитывает на государственное финансирование.

— Зачем нам тратить 10 миллионов, если господин Негулевский говорит, что Мининфраструктуры вместе с Укравтодором заказывает проектно-сметную документацию с работами. Так для чего мы делаем этот проект, положить за 10 миллионов бумагу на стол? Что это за игры вообще? Я не понимаю этого, это не государственный подход. Если нам удастся сэкономить 10 миллионов гривн, то я поблагодарю от лица всей общины Николаева Негулевского за его работу. У нас нет желания соревноваться, кто быстрее отремонтирует мост. У нас есть желание, чтобы мост был отремонтирован как можно быстрее и за государственный счет, - отметил Сенкевич.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен. Однако этот тендер ДЖКХ также отменил.

В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Кроме этого, Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

Летом 2019 года тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста в Николаеве выиграла польская фирма «Mosty Gdansk Limited Liability Company». При том, что ожидаемая стоимость работ была 19,8 миллионов гривен, польская фирма предложила 9,9 миллиона гривен.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владисилав Криклий предложил Николаеву взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать Варваровский мост. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.

При этом, новый глава «Укравтодора» Александр Кубраков считает, что ремонт Варваровского моста нужно будет финансировать совместно за счет бюджета Николаева и государства.