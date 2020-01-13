«Готов поспорить», - мэр Николаева заявил, что в 2020 году можно начать лишь проектирование японского моста, но никак не строительство

В Николаеве в 2020 году не начнется строительство так называемого японского моста, через реку Южный Буг.

Об этом в понедельник, 13 января, в ходе аппаратного совещания заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, мэр сообщил, что на последнем заседании в Укравтодоре, где он присутствовал, японской компании «JICA» поставили задачу до конца 2019 года предоставить информацию – технический отчет, который они отрабатывали два года вместе с Николаевским городским советом. Представителем от горсовета была депутат Наталья Горбенко, которая на тот момент была директором «ЭЛУ Автодорог».

— На сегодня стоит следующая задача: актуализировать техническое задание на строительство моста, которое было разработано в 2012 году, потому что после последних изменений - изменилось место, на той стороне где у нас родники в Сливино, с того бока он будет отчаливать в другое место, потому что там есть плавучие грунты. Могу сказать со всей уверенностью, что в 2020 году можно начать проектирование этого моста, но никак не строительство. Со своей стороны готов поспорить, что в 2020 году строительство точно не начнется, - заявил мэр.





Ранее, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.

В марте 2019 года бывший тогда Президентом Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, будучи с рабочим визитом в Николаеве, сообщил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.

Позже стало известно, что Украина не передала японской компании «JICA» свои решения по строительству моста через Южный Буг в Николаеве.