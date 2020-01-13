На Соборной площади треснули три плитки – в ДЖКХ говорят, что виноват подрядчик, организовавший новогодние праздники

В Николаеве на реконструированной Соборной площади потрескалась плитка, после новогодних празднований.

Об этом департамент ЖКХ Николаевского горсовета сообщает на своей странице в Facebook.

В ДЖКХ отмечают, что плитка треснула на пограничном ряду, который отделяет от пешеходной зоны один из фонтанов.

«При монтаже праздничных конструкций на территорию заезжал автомобильный кран. Плитка, которой устлана площадь, имеет надлежащую по ГОСТ толщину (70 мм), чтобы выдержать автомобильный транспорт, используемый для монтажа различных конструкций. По фонтанам же движение техники не предусмотрено - покрытие по периметру имеет толщину 30 мм. Подрядчик, занимался монтажом, был предупрежден об этом, но ... к сожалению, имеем то, что имеем. Три плитки повреждены», - сообщили в департаменте.

Также отметили, что как только позволят погодные условия, испорченные элементы покрытия будут заменены.

Напомним, как в сентябре 2019 года, после празднования Дня города на Соборной площади прорвало водопровод - рабочие говорят, что кто-то повредил водомер. Позже в Николаеве неизвестный мужчина повредил форсунку струйного фонтана и разбросал антипарковочные столбики на реконструированной Соборной площади.

Также известно, что стоимость реконструкции площади Соборной в Николаеве увеличилась до 105 миллионов гривен.

Как известно, ранее в Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В свою очередь, в ДЖКХ Николаева совместно с проектантом намерены обжаловать действия ГАСКа по проверке Соборной площади.

В частности, ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось.