Находящуюся в плачевном состоянии башню Шухова хотят почистить и покрасить – в бюджете Николаева нет 9 миллионов на полную реставрацию

В бюджете Николаеве на 2020 год нет порядка 9 миллионов гривен на реставрацию водонапорной башни Шухова.

Об этом стало известно в понедельник, 13 января, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам, мэра Николаева Александр Сенкевич он недавно проезжал мимо нее и заметил, что башня находится в плачевном состоянии.

— Она может просто упасть на людей, поэтому с ней нужно что-то делать, - заявил мэр и обратился с этим вопросом к директор КП «Николаевводоканал» Борису Дуденко.

При этом, чиновник отметил, что башня находится на балансе департамента управления культуры и является культурной ценностью. Также он добавил, что объект находится в охранной зоне предприятия, но без использования.

В свою очередь, директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко проинформировала, что в 2017 году был разработан проект на реконструкцию башни Шухова и по тем меркам на работы необходимо около 9 миллионов гривен.

Такая стоимость удивила Александра Сенкевича. В частности он предположил, что за эти средства планирует демонтировать конструкцию и возвести новую, ибо только в таком случае цена оправдана. В итоге, мэр попросил актуализировать всю информацию по башне Шухова, а также поручил вице-мэру Юрию Степанцу провести совещание с представителями «водоканала», департамента ЖКХ, управления культуры и департамента экономического развития.

— Давайте пока почистим и покрасим ее, чтобы она не рушилась. Не думаю, что в этом году мы найдем 9 миллионов, чтобы ее реконструировать. Может законсервируем объект, или что-то другое..., - подытожил Сенкевич.

Напомним, что в январе 2019 года данный объект включили в План перспективного развития города Николаева. Стоимость работ по изготовленному проекту была 8 миллионов гривен, а срок работ до 2020 года.

Стоит отметить, что в июне 2017 года в Николаеве обеспечили начало первого этапа работ по реставрации памятника архитектуры местного значения «Водонапорная башня» - реконструкции Башни инженера Шухова. Тогда на первом этапе реставрации памятника архитектуры местного значения выделили из городского бюджета 800 тысяч гривен.

Также ранее в Николаеве обсуждали, какой будет башня Шухова после реставрации: без ресторана и смотровой площадки.