«Николаевводоканал» начал реконструкцию коллектора по улице Малой Морской - работы обещают закончить в этом году

В пятницу, 10 января, КП «Николаевводоканал» приступил к реконструкции канализационного коллектора по улице Малой Морской в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком.

Об этом речь шла в понедельник, 13 января, во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко отметил, что проектом предусмотрена замена сетей от улицы Адмиральской до улицы Чкалова. Ориентировочно будет заменено около 2 км сетей.

На уточняющий вопрос мэра Александра Сенкевича, сколько прослужат новые трубы, директор КП заявил, что служить они будут полвека.

— Мы прокладываем полиэтиленовую трубу различного диаметра 500 мм и 600 мм. Коллектор прослужит не менее 50 лет. Реконструкция сетей позволит решить проблему многочисленных канализационных разливов в центре города, – отметил директор КП «Николаевводоканал.

Также он уточнил, что по контракту работы должны завершить за 2 года, но завершить работы намерены уже в текущем году.

Напомним, что ранее предприятие меняло канализационный коллектор на улице Адмирала Макарова. Работы должны были затронуть и проспект Центральной, однако обошлось без этого.