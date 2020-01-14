Актера Хоакина Феникса задержали на митинге – в соцсетях сравнили ситуацию с фильмом «Джокер»

Актёра Хоакина Феникса задержали на митинге против изменений климата. В соцсетях не удержались от шуток про Джокера – пользователи провели параллели между реальной ситуацией и сюжетом фильма, где сыграл Феникс.

Об этом сообщает «Tjournal».

10 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне прошёл еженедельный митинг Fire Drill Fridays против изменений климата, организованный актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой. 14-ую по счёту акцию, на которой собралось около 300 человек, посетили знаменитости, в числе которых оказался актёр Хоакин Феникс. Обладатель «Золотого глобуса», который уже несколько лет придерживается веганской диеты, выступил с речью:

- Иногда мы задумываемся, что мы можем сделать в борьбе против глобального потепления, и вы можете помочь сегодня и завтра, если будете выбирать, что потребляете. Есть вещи, которых не избежать. Я прилетел сюда сегодня на самолете, вернее, вчера вечером, но я точно могу изменить, что я ем.

В итоге полиция Капитолия задержала 147 человек за незаконную демонстрацию, в том числе и Хоакина Феникса. В соцсетях отреагировали шутками про Джокера – актёр в 2019 году сыграл роль этого персонажа, и пользователи провели параллели между сюжетом картины и реальной ситуацией.

Напомним, ранее актер Шон Бин заявил, что его персонажей больше не будут убивать в фильмах.