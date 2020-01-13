В 2019 году Николаевский бронетанковый завод реализовал продукции на 250 миллионов гривен

За 2019 год Николаевский бронетанковый завод отремонтировал и модернизировал около ста единиц бронетанковой техники. Это на 19% больше чем в 2018 году. Общий объем реализованной продукции составляет около 250 миллионов гривен.

Об этом сообщает глава Профсоюзного комитета Первичной Профсоюзной Организации ГП «БТРЗ» Юрий Осадчий.

На заводе своевременно выполнили Государственный контракт на капитальный ремонт бронированных машин для Вооруженных Сил Украины. В течение 2019 года значительно уменьшилась кредиторская задолженность предприятия, в том числе и за 2014 год, что увеличило потенциальные возможности для реализации заказов от Министерства обороны Украины в 2020 году, а также для стабильной работы предприятия.

«Коллектив предприятия постоянно работает по расширению продукции, которая выпускается. В 2019 году проведена модернизация одного из основных бронетранспортеров, который стоит на вооружении Вооруженных Сил Украины – в результате увеличена мощность силовой установки за счет дизельных двигателей, улучшены эргономика и защита машины, проводятся работы по усилению огневой мощности. Машина пройдет государственные испытания в 2020 году. В это же время проводятся подготовительные мероприятия по аналогичной модернизации машин БРДМ», - сообщают в профсоюзе.

В 2018-2019 годах на предприятии успешно обновили часть основных фондов, что увеличило производственный и технический потенциал предприятия.

В профсоюзе также отметили отличную работу сотрудников – главного инженера Александра Федирченко, начальниув цеха №1 Виктора Розмарица, работников первого, второго, третьего и четвертого цехов, сотрудников конструкторского отдела, группу по инновации техники – Михаила Драгущака, а также рабочих завода – Владимира Ткаченко, Сергея Осадчука, Ивана Черненко, Евгения Буслаева, Игоря Борисенко, Виталия Кулыка и других сотрудников завода.

Кроме того, сообщается, что благодаря усилиям руководства и Концерна «Укроборонпром» бронетанковый завод включен в перечень объектов государственной собственности, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.