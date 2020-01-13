В Николаеве хотят отдать «ЭЛУ Автодорог» бесхозную ливневку, через которою неизвестные сливают нефтепродукты в реку Ингул

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Герасименя предложил передать на баланс КП «ЭЛУ Автодорог» ливневую канализацию, чтобы неизвестные не сливали нефтепродукты в реку Ингул.

Об этом речь шла в понедельник, 13 января, во время аппаратного совещания в Николаевском горсовете, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Александр Герасименя напомнил, что в ноябре прошлого года появилась информация об утечке нефтепродуктов из железобетонных труб ливневой канализации.

— Надо решать вопрос по постановке на баланс бесхозной ливневой канализации, из которой в прошлом году было загрязнение по Ингульскому району. Это в районе пятой насосной станции и «Велама». Там две бетонные трубы протяженностью 2 км. Начинаются в районе смазочных систем и происходит периодическое загрязнение и идет к акватории реки Ингул. В этот раз нам удалось ликвидировать маслянистое пятно, не выпустив его в реку Ингул. Но в следующий раз это может не случиться. Точку сброса они не нашли, - заявил чиновник.

В частности, руководитель управления предложил администрации Ингульского района провести обследование и поставить ливневую канализацию на баланс КП «ЭЛУ автодорог». Новый руководитель КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко заявил о готовности принять объект на баланс предприятия, однако он отметил, что с передачей проблема не решиться, и неизвестные будут продолжать сливать нечистоты в ливневку.

— Нужно продолжать работу комиссии, и продолжать искать то место, в котором был слив, нужно локализовать и найти виновного. Если встанет вопрос ремонта или чистки, мы всегда это сделаем, - отметил Виталий Шевченко.

Также он сообщил, что ливневка раньше была частью промышленной зоны, в которую входили предприятия по улице Новозаводской, в том числе завод Никон и завод смазочных систем, от которых шло две ветки к ливневке.

Напомним, что в Ингульском районе Николаева зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха пылью.