Во всех больницах Николаева есть бесплатная вакцина от бешенства, - управление охраны здоровья

Во всех больницах Николаева есть вакцина против бешенства. Вакцина и процедура прививки являются бесплатными.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

Напомним, что 12 января в Николаевской области мужчина умер от бешенства. Заболевание проявилось через 3 месяца после укуса собаки и отказа пострадавшего от экстренной профилактики бешенства, что было единственным шансом на спасение.

Управление здравоохранения акцентирует внимание, что в случае укуса животного, которое может быть носителем заболевания, необходимо обратиться к травматологу или хирургу поликлиники и получить курс прививок против бешенства. Вакцина против бешенства есть в наличии в достаточном количестве во всех поликлинических отделениях городских больниц, в т.ч. и детской.

Инкубационный период у больного бешенством человека длится от 7 дней до года, чаще всего он достигает 77-90 дней. Первые признаки болезни возникают поздно, когда в мозгу уже произошли разрушительные процессы (отек, кровоизлияние, деградация нервных клеток), что делает лечение после появления симптомов практически невозможным.